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Üvey annesini boğazını keserek öldüren sanığın avukatı suçu ölen babanın üzerine attı Savunma yapan ...

İHA

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde Gürcistan uyruklu üvey annesini boğazını keserek öldürdüğü iddia edilen gencin avukatı, kadını sanığın ölen babasının öldürüp suçu psikolojik sorunları olan müvekkilin üzerine yıkmış olabileceğini düşündüğünü söyledi.

Üvey annesini boğazını keserek öldüren sanığın avukatı suçu ölen babanın üzerine attı Savunma yapan cinayet zanlısı: “Kimin öldürdüğünü bilmiyorum” Üvey annesini öldürdüğü iddia edilen sanığın akli dengesi araştırılacak

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde Gürcistan uyruklu üvey annesini boğazını keserek öldürdüğü iddia edilen gencin avukatı, kadını sanığın ölen babasının öldürüp suçu psikolojik sorunları olan müvekkilin üzerine yıkmış olabileceğini düşündüğünü söyledi.

Kocaeli’nin Kartepe ilçesi Acısu Mahallesi Kıroğlu Sokak’ta 24 Ekim 2018 de meydana gelen olayda Erdoğan Y.’nin eşi Gürcistan uyruklu Nana Gokhldze, zaman zaman tartışma yaşadığı Samet Cihan Y. ile yeniden tartışma yaşadı. Samet Cihan Y., tartışmanın büyümesi üzerine eline aldığı bıçakla üvey annesi Nana Gokhldze'nin boğazını keserek yaraladı. Gokhldze, aldığı bıçak darbesiyle kanlar içinde kalırken, Samet Cihan Y. ise olay yerinden kaçtı. Boğazına aldığı bıçak darbesi ile yaralanan Nana Gokhldze kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayın yaşanmasının ardından emniyet ekipleri, evden kaçan Samet Cihan Y.’yi dere içerisinde saklanırken yakalayarak gözaltına aldı. Emniyette psikolojik problemleri olduğunu söyleyen cinayet zanlısı Samet Cihan Y. sevk edildiği Kocaeli Adliyesi’nde tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hakim karşısına çıkan sanığın babasının öldüğü öğrenildi
Üvey annesini öldürdüğü iddia edilen Samet Cihan Y. hakkında Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesiİ’nde, ‘canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme’ suçundan açılan dava görülmeye devam etti. Sanık Cihan Y.’nin ve avukatının hazır bulunduğu duruşmada sanığın babası Erdoğan Y.’nin rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi. Mahkeme heyeti, önceki duruşmalarda psikolojik sorunlarının olduğunu söyleyen Samet Cihan Y.’nin İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderilen tedavi dosyalarının raporlarının geldiğini belirtti.

“Psikolojik rahatsızlıklarımız nedeniyle babam ile birlikte tedavi için başvuruda bulunduk”
Daha sonra söz verilen sanık Samet Cihan Y. savunma yaptı. Savunmasında daha önce psikolojik problemlerinin olduğunu belirten Samet Cihan Y., “Daha önce yaşadığımız uyuşturucu problemleri ve psikolojik rahatsızlıklarımız nedeniyle babam ile birlikte Kocaeli Devlet Hastanesi’ne tedavi olmak için başvuruda bulunduk. Hastanede herhangi bir tedaviye gerek olmadığı söylendi. Bu sebeple herhangi bir yerde tedavi görmedim. Doktorlar herhangi bir ilaç kullanmam gerektiğini de söylemedi” dedi.

"Suçu işleyenin baba olduğunu düşünmekteyiz"
Sanığın savunmasının ardından sanık avukatı savunma yaptı. Savunmasında DNA raporlarında Nana Gokhldze'nin tırnakları arasında Erdoğan Y.’nin kan örneklerinin bulunduğunu belirten sanık avukatı, kadının eşi tarafından öldürülmüş olabileceğini belirterek, “Gönderilen biyoloji raporlarında maktulün tırnaklarından alınan DNA örneklerinden Erdoğan Y.’ye ait bulgulara rastlanılmıştır. Burada müvekkilime ait bir bulguya rastlanılmamıştır. Müvekkilimin hırkasında kanların çıkması ise kendisinin kavgayı ayırmasından kaynaklanmaktadır. Suç müvekkilimin üzerine yıkılmaya çalışılmaktadır. Suçu işleyenin baba olduğunu düşünmekteyiz. Psikolojik sorunları nedeniyle suçu müvekkilimin üzerine yıkmaya çalıştılar. Kendisinin rahatsızlıkları da gözetilerek daha fazla mağdur olmaması için tahliyesini talep ediyoruz” diye konuştu.

“Kimin öldürdüğünü bilmiyorum”
Avukat savunmasının ardından Cumhuriyet Savcısı’nın yönelttiği “Sen oradaydın, Nana Gokhldze'yi kim bıçakladı” sorusuna yanıt veren sanık Samet Cihan Y., “Babam oradaydı. Eşiğin önünde boğuşuyorlardı. Kimin öldürdüğünü bilmiyorum. O kadın üzerimizde üstünlük kurmaya çalışıyordu. Sürekli bizi tahrik edecek davranışlarda bulunuyordu. Ben kadını tanımıyordum. Zaten babam da evlenmeden önce tanımıyordu” şeklinde konuştu.

Sanığın akli dengesinin yerinde olup olmadığı araştırılacak
Yapılan savunmaların ardından sanığın ceza ehliyetinin tespit edilmesi amacıyla İstanbul Adli Tıp Kurumu’na talepte bulunulmasına ve sanığın tutukluluk halinin tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

KOCAELİ

16 Ocak 2020 Perşembe

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