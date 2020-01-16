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Cinayet davası sanığının avukatı: Gürcü kadını Samet değil babası öldürdü

DHA

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde, psikolojik sorunları olduğu belirtilen Samet Cihan Yapıcı'nın (24), babası Erdoğan Yapıcı'nın evleneceği Gürcistan uyruklu Nana Gokhidze'yi (32) boğazını keserek, öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanmasına devam edildi. Samet Cihan Yapıcı'nın avukatı, duruşmada, "Nana Gokhidze'yi müvekkilim değil babası Erdoğan Yapıcı öldürdü. Müvekkilimin psikolojik rahatsızlığından faydalanarak, suçu üzerine atmak istiyorlar" dedi.

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde, psikolojik sorunları olduğu belirtilen Samet Cihan Yapıcı'nın (24), babası Erdoğan Yapıcı'nın evleneceği Gürcistan uyruklu Nana Gokhidze'yi (32) boğazını keserek, öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanmasına devam edildi. Samet Cihan Yapıcı'nın avukatı, duruşmada, "Nana Gokhidze'yi müvekkilim değil babası Erdoğan Yapıcı öldürdü. Müvekkilimin psikolojik rahatsızlığından faydalanarak, suçu üzerine atmak istiyorlar" dedi.
Olay, 24 Ekim 2018'de, Kartepe'ye bağlı Acısu Mahallesi'nde, Yapıcı ailesinin yaşadığı evde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu belirtilen Samet Cihan Yapıcı, iddiaya göre, babasının evlenmek için işlemleri sürdürdüğü Gürcü Nana Gokhidze ile bilinmeyen nedenle tartıştı. Samet Cihan Yapıcı, tartışma sırasında eline geçirdiği bıçakla genç kadının boğazını kesti. Kanlar içinde kalan Nana Gokhidze, yere yığılırken, Yapıcı ise evden kaçtı. Gürültüyü duyarak, eve gelen komşular, kadını kanlar içinde hareketsiz yatarken görünce 112 Acil Servis'e haber verdi. İhbarla gelen sağlık görevlileri, ağır yaralı kadını ambulansla Başiskele ilçesindeki özel hastaneye kaldırdı. Nana Gokhidze, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından polis ekiplerince yakalanıp, gözaltına alınan Samet Cihan Yapıcı, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olaydan bir süre sonra baba Erdoğan Yapıcı da yaşlılığa bağlı hastalıkları nedeniyle hayatını kaybetti.
Kocaeli 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın bugünkü duruşmasına tutuklu sanık Samet Cihan Yapıcı ve avukatı katıldı. Mahkemede söz alan sanık Samet Cihan Yapıcı'nın avukatı, müvekkili hakkındaki suçlamaları reddederek, "Nana Gokhidze'yi müvekkilim değil babası Erdoğan Yapıcı öldürdü. Müvekkilimin psikolojik rahatsızlığından faydalanarak suçu üzerine atmak istiyorlar. Olayın ardından toplanan raporlarda, Nana Gokhidze'nin tırnaklarında Erdoğan Yapıcı'nın deri kalıntıları çıktı. Cinayeti müvekkilim değil babası işlemiştir" diye konuştu.
'KİMİN ÖLDÜRDÜĞÜNÜ GÖRMEDİM'
Babasının evleneceği Nana Gokhidze'yi kimin öldürdüğünü bilmediğini söyleyen sanık Samet Cihan Yapıcı ise "O kadını kimin öldürdüğünü görmedim. Ben eve gittiğimde babamın elinde herhangi bir bıçak görmedim ama kavga ediyorlardı. O kadın üzerimize hakimiyet kurmak için kışkırtıcı hareketler yapıyordu ev içinde. Ben suçsuzum, tahliyemi talep ediyorum" dedi. 
'PSİKOLOJİK RAHATSIZLIĞIM OLMADIĞI SÖYLENDİ'
Cinayetten önce tedavi olmak için gittiği Kocaeli Devlet Hastanesi'nde, doktorlar tarafından akıl sağlığının kontrol edildiğini anlatan Samet Cihan Yapıcı, "Babam ile o kadın evlenmeden önce babamla beraber hastaneye giderek tedavi olmak istedim. Psikolojik anlamda herhangi bir rahatsızlığım olmadığı söylendi. Tedavi veya ilaç vermeden beni taburcu ettiler" diye konuştu. 
Sanık Samet Cihan Yapıcı için daha önce görülen duruşmalarda ruh sağlığı ile ilgili rapor istenirken, mahkeme heyetine henüz ulaşmadığı belirtildi. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı 12 Mayıs'a erteledi.

KOCAELİ

16 Ocak 2020 Perşembe

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