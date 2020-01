Bilgievleri personeli hizmet içi eğitimden geçti

Bilgievleri, personel ve idarecilerine yönelik eğitimde yenilikleri sürdürmek amacıyla üç günlük hizmet içi eğitimine başladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi bünyesinde faaliyet yürüten Bilgievleri, personel ve idarecilerine yönelik eğitimde yenilikleri sürdürmek amacıyla üç günlük hizmet içi eğitimine başladı. Üç gün sürecek olan hizmet içi eğitiminin ilk gün seminerleri Gebze Kılavuz Gençlik Merkezi’nde yapıldı. Seminerlere gazeteci yazar Erem Şentürk’ün yanı sıra Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yöneticileri, Bilgievlerinde görev yapan idareci, eğitmen ve personel katıldı. İlk seminerin konuğu gazeteci Yazar Erem Şentürk çocuk yetiştirmekle alakalı “Bir çocuk için en zor durum olabilecekken olmama halidir” diyerek çocuklarda potansiyeli kullanmama durumuna dikkat çekti.

Zaman içinde dünyanın değiştiğini söyleyen Şentürk, “Her şey yer değiştiriyor, bir döngü etrafında gelişiyor. Bütün değişirken bizim elimizin altında çocuklar var. Çağ kendi evladını yetiştiriyor. Siz karışsanız bile her çağ kendi neslini yetiştiriyor. Sizin bu duruma müdahil olma şansınız yok ama etki edebilirsiniz. Öyle bir çağda yaşıyoruz ki maalesef anne babalar bile her şeylerine internetten karar verme gibi bir durum ortaya çıkmış. Böyle bir ortamda elbette çocukları oralardan alıkoymak oldukça güç hale gelmiştir” dedi.

Çocukların bir arayış içerisinde olduğunu kaydeden Şentürk, “Size bir deneyden bahsetmek istiyorum, 9 yaşındaki çocuklara yönelik yapılan bir deneyde çocukların arama motorlarında en çok ‘Allah nerde?’ gibi sorular yazıldığı fark edilmiş. İşte çocuklarımız bir şeyleri arama ihtiyacı hissediyor. Çocuklarımız yarın başka durumlarda farklı şeyler de öğrenebilirler, bundan dolayı neyi öğrenmeleri gerektiğini onlara iyi bildirmek lazım. Öğrenmenin ne kadar zevkli olduğunu onlara öğretmemiz lazım. Bu her ebeveynin görevidir. Büyük bir çarkın içinde biz kendi neslimizi yetiştirmeye çalışan bir milletiz. Bizim coğrafyamızda çocuk yetiştirmek zor. Bizim buralarda çocuk yetiştirirken normalde olmayan mesuliyetler var. Çünkü biz bu coğrafya da dünyanın beklenti içerisinde olduğu bir nesil yetiştiriyoruz” diye konuştu.

Eğitimler çerçevesinde kılavuz olmanın önemine değinen Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Ali Bilgi ise dinleyicilere hitaben ülke olarak büyük bir misyon üstlenildiğini ve dünya mazlumlarının bir beklenti içerisinde olduğunu hatırlattı. Bilgi, “Size şunu çok net söyleyebilirim ki şu an ülke olarak bizi gelecekte dünyanın gidişatına yön verecek önemli kılavuzlar olarak bekleyen çok sayıda insan var. Bizim de temel de kılavuzumuz Allah’tır. Allah bu dünyayı daha güzel hale getirmemiz için zaman zaman bize kılavuzlar indirmiştir. Bu kılavuzlar doğrultusunda bu dikenli yolda yürüme gayretinde olmamız gerek. Yaratılışımızda doğal bazı ihtiyaçlarımız vardır. Dolasıyla sosyolojik olarak birbirimize muhtaç bireyleriz. En temelde aklı, ahlak ve inançla yoğururuz, akli gelişimimizi bu şekilde tamamlarız. Biz ekip olarak gelecekte mutlu şehir Kocaeli’yi imar etmek için çalışıyoruz. Bu nokta da hem başkanımız hem de kurumumuz önemli çalışmalar ortaya koyuyor” şeklinde konuştu.

Bilgievleri personeline yönelik birçok seminer ve uygulamalı eğitim programının yapıldığı hizmet içi eğitimde, önümüzdeki dönem için yapılacak programlar hakkında istişareler yapılıyor. Hizmet içi eğitimde üç gün boyunca Eğitimde Oyunlaştırma, Geleceğin Dünyasında Türkiye’nin çocukları, okuyan bilir, kılavuz olmak, masal atölyesi, öğrenci mentörlüğü, oyunlaştırma atölyesi, kodlama atölyesi, steam atölyesi, hijyen ve temel ilk yardım, eğitim kurumu atölyesi, çocuklarda yazarlık okulu, psikoeğitim programlama, Türkçe, matematik, İngilizce ve fen bilimleri gibi birçok konuda uzmanların katılımıyla bilgilendirme seminerleri yapılacak.

