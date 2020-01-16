Polisin takibiyle 13 yıl sonra depoda yakalandı

İZMİT´te, 13 yıl önce 4 kişiyle birlikte işlediği cinayetin ardından firar eden ve hakkında 26 yıl hapis cezası bulunan Gökhan Şahin (32), polisin takibi sonucu saklandığı depoda yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro amirliği ekipleri, 2007 yılında İzmit Malta Mahallesi´nde 1 kişinin öldürülmesi olayı ile ilgili olarak 4 kişiyle birlikte işlediği cinayetin ardından firar eden ve hakkında 26 yıl hapis cezası bulunan Gökhan Şahin´in yakalanması için çalışma başlattı. Gökhan Şahin´in amcasının oğlu Ö.Ş ile birlikte Balıkesir´de olduğunu tespit eden ekipler, Gökhan Şahin'in Ö.Ş'nin kimliği ile otobüs bileti alıp birlikte İzmit otogarına geldiklerini güvenlik kameralarından tespit etti.

YAKINLARI TAKİBE ALINDI

Bunun üzerine ekipler Gökhan Şahin´e ulaşabilmek için yakınlarını yakın mercek altına aldı. Gökhan Şahin'e elinde poşetle kıyafet götürdüğünü değerlendiren polis, şüphelinin ablasını takibe aldı. Zanlının ablası, çantayı bir caminin tuvaletini işleten babasına bıraktı. Polis, caminin tuvaletinden çanta ile ayrılan babayı takibe aldı. Babanın, İzmit Eyüp Kaymaz Sokak´ta bulunan bir depoya girdiği görüldü. Depoya giren polisler, Gökhan Şahin´i yakalayarak gözaltına aldı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Hakkında 26 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Gökhan Şahin emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Gökhan Şahin adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.





KOCAELİ 16 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:46

GÜNEŞ 08:15

ÖĞLE 13:15

İKİNDİ 15:42

AKŞAM 18:04

YATSI 19:28

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.