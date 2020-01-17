Karfest için geçici güzergah oluşturuldu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından 18 Ocak Cumartesi günü yapılacak olan KarFest nedeniyle Kartepe’de geçici güzergah uygulaması yapılacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 18 Ocak Cumartesi günü Sisli Vadi’de yapılacak olan KarFest nedeniyle Kartepe dağ yolunda trafik düzenlemesine gidilecek. Festival nedeniyle söz konusu yolda geçici güzergah uygulaması yapılacak. Bu yıl ilki gerçekleştirilecek KarFest için Maşukiye Mahallesi’nden itibaren Kartepe dağ yolunda trafik düzenlemesine gidilecek.

Maşukiye Mahallesi’nden itibaren Mehmet Akif Ersoy Caddesi, Leyla Atakan Caddesi ve Kartepe Caddesi Sisli vadiye kadar araç trafiğine kapatılacak. Festivale katılmak isteyen vatandaşlar Maşukiye mahallesinde araçlarını bırakacak. Vatandaşlar festivalin yapılacağı Sisli Vadi’ye Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nce yapılan ring seferler ile çıkarılacak. Ring seferler Maşukiye soğuk hava deposu önünden başlayacak. Festivalden ayrılmak isteyen vatandaşlar da yine ring seferlerini kullanacak.

KarFest nedeniyle kapatılan yol için geçici güzergah belirlendi. Festivale kendi araçlarıyla katılmak isteyen vatandaşlar ise alternatif güzergahı kullanacak. Festival için belirlenen geçici güzergah Acısu mahallesinden başlıyor. Araçlar Acısu ışıklardan Lütfü Araç Caddesi, Derbent Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk Caddesi ve Kartepe Caddesini kullanarak festival alanına ulaşabilecek.

KOCAELİ 17 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:45

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