Kocaeli'de mazot dökülen yolda 2 araç kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde mazot yayılması sonucu kayganlaşan yolda otomobille hafif ticari aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza sabah saatlerinde Kartepe Arslanbey Organize Sanayi Bölgesi Ülker Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir araçtan sızan mazot nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan Ümit S. idaresindeki 41 ACA 144 plakalı otomobil ile Mehmet S. idaresindeki 41 K 7239 plakalı hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda büyük hasar meydana gelirken sürücüler ve ismi öğrenilemeyen bir yolcu yaralandı.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Yardım ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince müdahaleleri yapılan yaralılar Ümit S., Mehmet S. ve adı öğrenilemeyen yolcu, ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğunu öğrenilirken kaza hakkında inceleme başlatıldı.

KOCAELİ 17 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:45

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