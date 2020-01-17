Karaabdülbakili çocuklar müzikli kukla gösterisi ile eğlendi

İzmit Belediyesi tarafından Karaabdülbaki Mahallesi’nde düzenlenen gösteride sahne alan “Kaçma Saati” isimli müzik kukla oyununda çocuklar doyasıya eğlendi.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in, “Çocuklar gülerse, dünya güler” sözünden yola çıkarak daha önce kent merkezindeki etkinliklerde sahne alan “Kaçma Saati” isimli müzikli kukla oyunu, Karaabdülbaki Mahallesi’nde oturan çocuklar için sahne aldı. Çocukların görsel eğitimi ve gelişimine katkı sunmak düşüncesiyle Karaabdülbaki Mahallesi ve İzmit’in çeşitli mahallerinde gösterime giren Vaveyla Art Ensemble ekibinden Ayşegül Yıldız Ulaş’ın yazdığı, Dilan Mine Uğurlu ve Hilal Arıcan’ın kukla tasarımını yaptığı ve Zeynep Çağla Şenol, Nursel Çeliktürk, Dilan Mine Uğur ile Hilal Arıcan’ın oynadığı “Kaçma Saati” isimli müzikli kukla oyunu minik izleyenleri tarafından büyük beğeni toplarken çocuklar doyasıya eğlendi.

Kukla gösterisini çocuklarıyla birlikte izleyen aileler ve Karaabdülbaki Mahallesi Muhtarı Hüdayim Yıldız, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’e mahallerinde çocuklar için etkinlik düzenledikleri için teşekkür etti.

KOCAELİ 17 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:45

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