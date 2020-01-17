Akademi Üniversite’de Psikodrama atölyesi

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Akademi Üniversite Birimi, üniversite öğrencilerinin kişisel gelişimine katkı sağlamak amacıyla ‘Psikodrama Atölyesi’ düzenledi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik Hizmetleri Daire Başkanlığı’nın ödüllü gençlik projesi Kılavuz Gençlik Modeli’nin üniversite basamağını oluşturan Akademi Üniversite Birimi üniversite öğrencilerinin kişisel gelişimine katkı sağlamak amacıyla ‘Psikodrama Atölyesi’ düzenleniyor. Emekli Albay Psikodramatist Terapist Aysel Bilgin ve Kocaeli Üniversitesi’nden Psikodramatist Terapist Araştırma Görevlisi Ezgi Yaman’ın çalıştırdığı psikodrama atölyesinin, 19. oturumu sertifika töreniyle tamamlandı.

15 üniversite öğrencisinin katıldığı atölyede öğrenciler 19 hafta boyunca stresle başa çıkma, empati becerileri ve problem çözme becerilerini geliştirme çalışmaları gerçekleştirdi. Öğrenciler geçmiş, bugün ve geleceğe ilişkin aktarımlarla kişisel farkındalıklarını arttırarak gelişimlerine katkı sağlarken, atölye sayesinde farklı konularda tecrübe sahibi oldu.

KOCAELİ 17 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:45

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