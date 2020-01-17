Başkan Bıyık Darıcalı öğrencilerin karnelerini dağıttı

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, ilçe protokolü ile birlikte katıldığı törende karne dağıtarak öğrencilerin coşkusuna ortak oldu.

20192020 yılı eğitim öğretim döneminde yarıyıl tatili karnelerin dağıtılmasıyla başladı. Darıca’da karne dağıtım töreni Aslan Çimento İlkokulu’nda gerçekleşirken törene Darıca Kaymakamı Ömer Karaman, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Darıca İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Oğuz ile birlikte ilçe protokolü, öğrenciler ve aileleri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende açılış konuşmasını yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Oğuz, yarıyıl tatilinin hayırlı olmasını diledi.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da karne dağıtım töreninde öğrencilerin ve ailelerin mutluluğuna ortak olurken yaptığı konuşmada öğrencileri Darıca Belediyesi’nin hazırladığı karne şenliğine davet etti. Başkan Muzaffer Bıyık, “Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı her zaman önemsiyoruz. Onların her zaman yanında olacağız. Yavrularımız bir dönem boyunca okula giderek, derslerine çalışarak tatili hak ettiler. Biz de Darıca Belediyesi olarak onların heyecanını ve mutluluğunu paylaşıyoruz. Öğrencilerimiz için karne şenliği düzenledik. Tatil döneminde kendilerini geliştirebilmeleri ve güzel bir tatil dönemi geçirmeleri adına birbirinden güzel programlar hazırladık. Hepinizi karne şenliğimizdeki etkinliklere davet ediyorum. Herkese iyi tatiller” dedi.

Konuşmaların ardından öğrencilerin hazırladığı gösteriler beğeni ile izlendi. Daha sonra Başkan Bıyık, Kaymakam Karaman ve Milli Eğitim Müdürü Oğuz ile protokol, öğrencilere karnelerini dağıttı.

KOCAELİ 17 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:45

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