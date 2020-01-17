FETÖ'nün adli yapılanmasında gözaltına alınan 34 kişi serbest kaldı

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Kocaeli merkezli 16 ilde FETÖ/PDY terör örgütünün Adalet Bakanlığı yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 34 şüpheli serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Adalet Bakanlığı yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik aralarında zabıt katipleri ile infaz koruma memurlarının da bulunduğu 26’sı aktif görevde 34 şüpheli için yakalama kararı çıkartıldı. Kararın ardından Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 16 ilde operasyon eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 34 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen 33 kişi adli kontrol kararı ile 1 kişi ise emniyetteki ifadesi sonrasında serbest bırakıldı.

KOCAELİ 17 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:45

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