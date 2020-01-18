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Minikler karne sevincini Başkan Hürriyet ile paylaştı

İHA

Karnelerini alan ilkokul öğrencileri gün boyu İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'i ziyaret ederek heyecanlarını paylaştı.

Minikler karne sevincini Başkan Hürriyet ile paylaştı

Karnelerini alan ilkokul öğrencileri gün boyu İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’i ziyaret ederek heyecanlarını paylaştı.
İzmit’te ara tatilin başlangıcı ile karne heyecanını yaşayan minikler, başarılı notlarını göstermek için okul sonrası soluğu Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in yanında aldı. Başkan Hürriyet’i ziyaret ederek karneleri gösteren minikler arasında İzmit Fatma Seher İlkokul’u 1. sınıf öğrencisi Cemil Aslan ve anaokulu öğrencisi Ali Ege Hacıoğlu da yer aldı. Belediye Başkanı Hürriyet’e ailelerinin refakatinde karne günü sürpriz yapan minik öğrenciler bir dahaki dönem daha fazla çalışacaklarının da sözünü verdi. Minik öğrencileri makamında ağırlayan Başkan Hürriyet, aldıkları yüksek notlardan dolayı hem aileleri hem çocukları tebrik etti. Öğrencileri kutlayarak çeşitli hediyeler de veren Başkan Hürriyet, bir daha ki eğitim ve öğretim döneminde yeniden karneleri görmek istediğini ve çok başarılı olmalarını beklediğini de belirtti.
Ziyaretler sırasında konuşan Başkan Hürriyet, “Bugün karne heyecanını yaşayan milyonlarca minik öğrencimiz var. Hepsi bizim evladımız, hepsi bu ülkenin geleceği ve teminatı. Notları yüksek ya da düşük olsun, ben hepsini canı yürekten kutluyorum” dedi.

KOCAELİ

18 Ocak 2020 Cumartesi

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