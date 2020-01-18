Başkan Çiftçi çocuklarla karne heyecanı yaşadı

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, İnönü Mahallesi Yunus Ergüz Semt Konağı ve Alparslan İlkokulu’nda düzenlenen programa katılarak öğrencilere karnelerini verdi.

Kocaeli Çocuk Kulüpleri’nde eğitim gören çocukların karne heyecanına ortak olan Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, İnönü Mahallesi Yunus Ergüz Semt Konağı’ndaki çocuk kulübü öğrencileriyle bir araya geldi. Çocuklarla yakından ilgilenen başkan Çiftçi, çocuklara karnelerini ve hediyelerini verdi.

Tahtaya “En büyük yatırım eğitime yapılan yatırımdır. Şehrimizi imar, geleceğimizi inşa ediyoruz” diye yazan Başkan Çiftçi, “Çocukların geleceğe hazırlanması noktasında birinci amacımız eğitimdir. Değerlerimiz başta olmak üzere okul öncesi eğitimlerini de burada almış oluyorlar. Yine burada çocuklarımıza paylaşmayı, birlikte yaşamayı ve yardımlaşmayı öğrenmeleri için çalışıyoruz.” dedi.

Başkan Bünyamin Çiftçi, buradaki programının ardından Alparslan İlkokulu’nda düzenlenen karne törenine de katıldı.

KOCAELİ 18 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:45

GÜNEŞ 08:14

ÖĞLE 13:15

İKİNDİ 15:44

AKŞAM 18:06

YATSI 19:30

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.