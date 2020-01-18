Saatçi Ali Efendi Konağı'nda vatandaşlar sanata doyacak

İzmit Belediyesinin planladığı “İzmit’in İzleri” programında çocuklar ve yetişkinler için düzenlediği etkinlikler hafta sonu da devam ediyor.

İzmit Belediyesi, İzmit’in İzleri programı kapsamında Saatçi Ali Efendi Konağı’nda gerçekleştirdiği etkinliklerine devam ediyor. Hem çocuklar hem de yetişkinler için gösterilerin, atölyelerin ve tiyatroların düzenlendiği programlarla İzmitliler hafta sonlarına renk katıyor. İzmit’in İzleri programında 18 Ocak Cumartesi günü, Gökhan Yılmazer’in hayat verdiği "Naif Bey" karakteri Saatçi Ali Efendi Konağı’nda sahne alacak. Saat 19.00’da gerçekleşecek olan ve hem yetişkinlerin hem de çocukların eğlenebileceği gösteri, bir çobanın hikayesini konu alıyor. Programın devamında 19 Ocak Pazar günü saat 19.00’da ise çocuklar için Hayali Taner İnan’ın hayat vereceği gölge gösterisi gerçekleşecek.

Saatçi Ali Efendi Konağı’nda gerçekleşecek olan etkinliklere vatandaşların ücretsiz bir şekilde katılabilmeleri için kayıt yaptırmaları gerekiyor.

KOCAELİ 18 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:45

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