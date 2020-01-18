Kartepe´de sömestir yoğunluğu

- KOCAELİ´nin Kartepe ilçesindeki kayak merkezinde sömestir tatili yoğunluğu yaşanıyor. Çocuklar, aileleriyle birlikte Kartepe'de tatil yapıyor.
Okulların sömestir tatiline girmesiyle birlikte Türkiye´nin en önemli kayak merkezlerinden biri olan Kartepe´de de tatilci yoğunluğu başladı. Kar kalınlığının 1 metre 32 santim olarak ölçüldüğü Kartepe´de kayak için düzenlenen 17 pistte tatilciler karda kayfamının keyfini çıkardı. Otellerde doluluk oranının yüzde 100´e ulaştığı kayak merkezinde, günübirlik tatil için gelenlerle birlikte büyük bir kalabalık oluştu.
Çocuklarıyla birlikte İstanbul´dan gelen Deniz Ural, "Sömestir tatili için geldik. Kartepe her zaman güzel zaten. Geçen yıl da buraya gelmiştik. Çocuklar 1 haftadır sürekli kar istiyorlardı. İstanbul´da da şu anda kar olmadığı için buraya geldik. Şu an çocuklar çok mutlu. Eğlenceli burası, onlar mutlu olunca biz de mutlu oluyoruz" dedi.
Kızını karne hediyesi olarak Kartepe´ye getirdiğini söyleyen Seda Asilazmaz, "Kızımla birlikte geldik. Karne hediyesi olarak kızımı buraya getirdim. İstanbul´dan geldik" diye konuştu.
Asilazmaz´ın kızı Ceylin Melisa Çalışkan ise, "Kaydım, yuvarlandım, uçtum, dağlara tırmandım. Çok güzel burası. Bembeyaz, kutup ayısıyım ben sanki. Çok eğleniyorum" ifadelerini kullandı.
KOCAELİ
18 Ocak 2020 Cumartesi
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