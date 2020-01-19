Otomobilde mahsur kalan bebeği itfaiye kurtardı

– Kocaeli’nin İzmit ilçesinde otomobil içinde mahsur kalan bebek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, İzmit ilçesi Alikahya Mahallesi’nde otomobilini park ederek markete giren bir çift, geri döndüklerinde içinde bebekleri olan aracın kendisini kilitlediğini fark etti. Anahtar içeride kaldığı için otomobili açamayan çift, bebeklerinin içeride kalmasından tedirgin olarak itfaiye ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, araç camını bebeğe zarar vermeden bant ile kırdı. Cam kırıldıktan sonra otomobilin kapılarını açan ekipler, çiftin bebeklerine kavuşmasını sağladı. İtfaiye ekipleri kurtardıkları bebeğe çikolata ikram etti.

KOCAELİ 19 Ocak 2020 Pazar İMSAK 06:45

GÜNEŞ 08:14

ÖĞLE 13:16

İKİNDİ 15:45

AKŞAM 18:08

YATSI 19:31

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.