Aşıklar Darıca’da buluştu

Darıca Belediyesi’nin kültür sanat etkinlikleri kapsamında düzenlediği Aşıklar Şöleni, Darıcalılar’a keyifli bir gece yaşattı.

Darıca Belediyesi’nin kültür sanat etkinlikleri kapsamında düzenlediği Aşıklar Şöleni’nde sahne alan ozan ve aşıklar Darıcalılara unutulmaz bir gece yaşattı. Darıca Belediyesi Adnan Menderes Kültür Merkezi’nde gerçekleşen şölende aşıklar eserlerini sunarken Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da Darıcalılarla birlikte etkinliği izledi.

Gecede selamlama konuşması yapan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, “Ozanlık ve aşıklık bizim kültürümüzün önemli bir parçası. Darıca’da geleneklerimizi her zaman yaşatacağız. Kültürümüze ve geleneklerimize her zaman sahip çıkacağız. Gelenekten geleceğe kurmuş olduğumuz gönül köprümüzle Darıcalı vatandaşlarımızı geleneklerimizle buluşturmaya devam edeceğiz” dedi.

Dr. Hikmet Çığlık’ın sunumunu yaptığı etkinlikte Aşık Maksut Feryadi, Aşık Nuri Çırağı, Aşık Taner Öztürkoğlu, Aşık Nejdet Kuyucu, Aşık Muhsin Özkılıç ve Şair İlhan Kınalı gibi tanınmış sanatçılar eserlerini Darıcalılar için seslendirdiler. Aşıklar, etkinlikte ayrıca aşıklık geleneği olan atışma kültürünü de yansıtarak birbirleriyle atıştılar. Aşıkların atışması eğlenceli ve renkli anlar yaşattı. Programın sonunda Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, aşıklara teşekkür ederek gönül birliği kapısı hediye etti.

KOCAELİ 19 Ocak 2020 Pazar İMSAK 06:45

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