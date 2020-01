Başkan Şayir, şampiyon Dilovası’nı ağırladı

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, geçtiğimiz haftalarda şampiyon olan Dilovası Belediyespor yönetim ve futbolcularını yemekte ağırladı.

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, geçtiğimiz haftalarda Kocaeli 1.amatör küme C grubunda şampiyon olan Dilovası Belediyespor Kulübü yönetim ve futbolcularını yemekte ağırladı. Düzenlenen programa Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir’in yanı sıra İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Murat Babaoğlu, Dilovası Belediyespor yöneticileri ve futbolcular katıldı.

Düzenlenen programda konuşan Dilovası Balediye Başkanı Hamza Şayir, “Bir dönem gururla yöneticiliğini yaptığım Dilovası Belediyespor Kulübünün şampiyonluğu beni de mutlu etti. Dilovası Belediyespor yönetim ve futbolcularını kutluyorum. Ülkemizin geleceği sağlıklı ve eğitimli gençlerimizle daha güzel olacaktır. Bizim çocuklarımız gençlerimiz güzel yerlere gelsin. Spor yapabilsinler, kötü alışkanlıklardan uzak dursunlar diye her zaman spora destek olmaya devam edeceğiz. Alt yapıdan çok güzel gençlerimiz yetişiyor. Bu yıl onların sayesinde şampiyon olduk. Biz biliyoruz ki gençlerimize imkanları verdikçe onlar sadece futbolda değil tüm sportif alanlarda nice güzel başarılara imza atacaktır. İnşallah ilerleyen süreçte diğer branşlarda da başarılar alacağız” dedi.

Bazı kesimlerce Dilovası üzerinde oluşturulan kötü algıları yok etmek istediklerini de belirten Başkan Şayir, “Bizim için şampiyonluk önemli değildir. Gençlerimiz spor yaparken, ilçemize gelen misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlayarak onlara Dilovası’nın güzelliklerini göstermektir. Yöneticilik yaptığımız dönemlerde de her zaman bu düşünce ile hareket ettik. Şuan ki yönetimde ki arkadaşlarımız da aynı düşünce ile hareket ederek hem gençlerimizin spor yapabilmelerini sağlayıp hemde ilçemize gelen konuk takımları en iyi şekilde ağırlayarak onlara Dilovası’nın güzelliklerini misafirperverliğini göstermeye çalışıyorlar. Kendilerine teşekkür ediyorum” diye konuştu.

İlçede ki spor tesislerinin yenileceğini de belirten Başkan Şayir, “Ankara ziyaretlerimiz sonucunda Gençlik ve Spor Bakanlığımızdan aldığımız söz ile Dilovası Şehit Nihat Karataş Stadımızı yeni baştan yapıyoruz. İnşallah bu yıl yapımına başlanacak ve kısa zamanda bitecek ve artık maçlarınızı yeni stadımızda daha güzel bir saha ve ortamda yapacaksınız. Bunun dışında yapımına başlanan Diliskelesi Spor Kompleksi de kısa sürede bitirilerek halkımızın hizmetine açılacaktır” şeklinde konuştu.

