Tuzla Şifa - Çayırova bağlantı köprüsünde imalatlara devam

TuzlaÇayırova arasında gerçekleştirilen bağlantı yolu projesinde, köprü kollarında toprakarme, fore kazık ve terasman imalat çalışmaları yapılıyor.

Şehrin birçok noktasına kaliteli ve konforlu ulaşım sağlamak için dev projeleri hayata geçiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, alternatif güzergâhlar oluşturarak vatandaşlara kolaylık sağlıyor. Bu kapsamda Tuzla Şifa Mahallesi ve Çayırova arasında yürütülen bağlantı yolu çalışmasıyla iki bölge arasındaki ulaşım daha da kolaylaştırılacak. Fen İşleri Daire Başkanlığı çalışmalar dâhilinde bağlantı yolu köprüsünün kollarında toprakarme, fore kazık ve terasman imalatı yapıyor. Ayrıca inşa edilen iki köprü üzerinde korkuluk imalatları gerçekleştiriliyor.

İstanbul’a ulaşımda büyük kolaylık sağlayacak ve ulaşım ağını hafifletecek bağlantı köprüsünün Tuzla yönündeki kısmında bulunan kollarda, çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda B8 kolunda toprakarme imalatı yapılırken bağlantı köprüsü kollarının hemen yanındaki dere kenarlarında da fore kazık imalatı gerçekleştiriliyor. Köprü üstünde ve köprünün Çayırova kısmında ise kaldırım imalat çalışmalarına devam ediliyor.

Çayırova ilçesi ile Tuzla Şifa Mahallesi arasındaki ulaşımı alternatif güzergah olarak kolaylaştıracak proje de çalışmalar tüm hızlı ile sürüyor. Proje kapsamında Tuzla Şifa Mahallesi yönünden gelip Çayırova ilçesi yönüne doğru uzanacak yol üzerinde bulunan iki katlı ev, yapılan kamulaştırma sonucunda yıkıldı.

Şekerpınar bağlantı yolu olan E80’e doğrudan bağlantısı olmayan Şifa Mahallesi Çayırova ilçesi arasındaki ulaşım sorunu, inşa edilen bağlantı yolları sayesinde ortadan kalkacak. Çiftlik Caddesi üzerinden Şekerpınar bağlantı yoluna ulaşabilen Şifa Mahallesi sakinleri, projenin tamamlanmasının ardından Çayırova yönüne daha kolay ulaşım sağlayacak.

Projenin hizmete girmesiyle E80’e bağlantı sağlanarak hem doğu batı hem de kuzey güney yönlü trafik akışı sağlanacak. İnşa edilen köprü ve bağlantı yolları Tuzla Şifa Mahallesi ve Çayırova bölgesini birbirine bağlayacak. Proje kapsamında 1 adet 91 buçuk metre uzunluğunda 7 metre genişliğinde, bir adet de 90 metre uzunluğunda 11 metre genişliğinde köprü inşa edildi.

KOCAELİ 19 Ocak 2020 Pazar İMSAK 06:45

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