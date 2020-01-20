Sevgilisini oğlu evdeyken öldürdü

- KOCAELİ'nin Çayırova ilçesinde Zübeyde Duran, Y.Y. isimli oğluyla evdeyken, sevgili Mürsel E. tarafından tabancayla vurularak, öldürüldü. Polis, olay sonrası kaçan Mürsel E.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, dün gece, Çayırova'ya bağlı Emek Mahallesi 54'üncü Sokak'ta meydana geldi. Eşinden boşanan, 1 çocuk annesi Zübeyde Duran, evine gelen sevgilisi Mürsel E. ile bilinmeyen nedenle tartıştı. Bu sırada Mürsel E., yanında getirdiği tabancasıyla Duran'ı ateş açtı. Silah seslerini duyanların haber vermesiyle eve polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık görevlileri, yatak odasında kanlar içinde hareketsiz yatarken bulduğu Duran'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Zübeyde Duran'ın evde bulunan Y.Y. isimli erkek çocuğu, polise; Mürsel E.'nin eve geldiğini, patlama sesini duyduğunu ve daha sonra evden ayrıldığını söyledi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Zübeyde Duran'ın cansız bedeni, otopsi için morga götürüldü. Polis, Mürsel E.'yi yakalamak için çalışma başlattı.



KOCAELİ 20 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:44

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