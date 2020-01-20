Ulaşlı'da toprak kayması yaşanan arazi ağaçlandırıldı

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Karamürsel ilçesi D130 Karayolu Ulaşlı mevkiinde toprak kayması sonucu bozulan arazi, teraslama çalışması yapılarak ağaçlandırıldı.

Yaşanan yağışlar nedeni ile Kocaeli’nin Karamürsel ilçesi Ulaşlı Mevkii D130 karayolu yanındaki arazide toprak kayması meydana geldi. Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı ekipleri, arazide iş makinaları ile teraslama çalışması gerçekleştirdi. Toprak kayması sonucunda bozulan 3 bin metrekare alanda yapılan teraslama çalışması sonrasında tekrar toprak kaymasının yaşanmaması için fidan dikimi gerçekleştirildi. Alana 270 adet Toros Sediri ve 60 adet Leylandi fidanı dikildi. Fidanların çanakları yapılıp kazıkları çakıldı. Gerçekleştirilen ağaçlandırma çalışması ile bölgedeki oluşabilecek olası toprak kaymalarının önüne geçilmesi hedefleniyor.

KOCAELİ 20 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:44

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