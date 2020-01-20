İzmit Belediyesinin ücretsiz yüzme kursu başladı

İzmit Belediyesi tarafından öğrencilere karne tatili hediyesi olarak duyurulan ücretsiz yüzme kursu başladı.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in öğrencilere sömestr tatili için müjdelediği ücretsiz yüzme kursu dersleri ilk gününde yoğun ilgi gördü. 814 yaş arasında çocuklar için İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü katkılarıyla düzenlenen yüzme eğitimi Tepeköy Mahallesi’nde bulunan yarı olimpik yüzme havuzunda gerçekleştirildi. Eğitimler sömestr tatili boyunca Pazartesi, Çarşamba ve Perşembe günleri gerçekleştirilmeye devam edecek.

Tepeköy Mahallesi 17 Ağustos Bulvarı üzerinde bulunan İzmit Belediyesi Kapalı Yüzme Havuzu ve Aquapark tesislerine kurs için kayıtlar sürüyor. Kursa katılmak isteyenler, kayıt formunu doldurarak bone, terlik, havlu, mayo ve şort gibi malzemelerle ücretsiz yüzme kursundan faydalanabiliyor. Günde 3 seans üzerinden yapılan eğitimler kapsamında ders günleri Pazartesi, Çarşamba ve Perşembe olacak şekilde ayarlandı. Haftada 3 gün gerçekleşecek eğitimlerin saatleri ise 09.0010.00, 10.0011.00 ve 11.0012.00 saatleri olarak belirlendi.

KOCAELİ 20 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:44

GÜNEŞ 08:13

ÖĞLE 13:16

İKİNDİ 15:46

AKŞAM 18:09

YATSI 19:32

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.