Ak pelikan, balıkla beslenerek sağlığına kavuştu

İZMİT´te, sulak alanda yaralı ve bitkin halde bulunan ak pelikan, Ormanya´da tedaviye alınarak balıkla beslendi. Her gün 1 kilo balıkla beslenerek 1 ay içerisinde 4,9 kilodan 6 kiloya ulaşan ak pelikan sağlığına kavuşmasının ardından yeniden sulak alana bırakıldı.
İzmit Sulak Alanı´nda yaralı ve bitkin halde bulunan ak pelikan, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi´ne ait Ormanya Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi´ne getirildi. Kanadında yaralar oluşan ve yorgun düşmüş halde bulunan ak pelikanın ilk tedavisi yapılarak, vücut ısısı dengelenerek beslenme rasyonu oluşturuldu. 1 ay önce 4,9 kilogram ile merkeze gelen ak pelikan, rehabilitasyon süresince günde 1 kilogram balık ile beslenerek 6 kilogram ağırlığa ulaştı. Ak pelikan sardalya ve istavrit ile beslendi.
TERAPİ YAPILDI
Sağlığının iyiye gitmesiyle birlikte pelikanı doğal yaşam ortamına hazırlamak için Ormanya´da bulunan göletlerde her gün yarım saat su terapisi yaptırıldı. Veteriner hekimler ve bakıcısı gözetiminde gerçekleştirilen terapi sonucunda, doğal yaşam ortamına dönebilir kararı verildi. Pelikan, İzmit Körfezi Sulak Alanı´nda Ormanya veteriner hekimleri ve Kocaeli Milli Parklar Şube Müdürlüğü görevlileri gözetiminde sulak alanına salındı. Ak pelikanın 1 hafta boyunca sulak alandaki hareketliliği ve doğal yaşam ortamına alışma süreci gözlemlenecek.
KOCAELİ
20 Ocak 2020 Pazartesi
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