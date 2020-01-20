İzmit Belediyesi 7 adet yeri kiraladı

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İzmit Belediyesi haftalık encümen toplantısında belediyeye ait 7 yerin kiralanması için ihale düzenlendi.

İzmit Belediyesi haftalık encümen toplantısı İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Cem Güler başkanlığında makam toplantı salonunda gerçekleştirildi. Belediye sosyal medya hesaplarından da canlı olarak yayınlanan toplantıda İzmit Belediyesine ait 7 adet yerin kiraya verilmesi işinin ihalesi gerçekleştirildi. İhaleye çıkarılan bir iş yeri ve dernek lokali yeri talipli bulunmadığı için 3 Şubat Pazartesi tarihinde yapılacak encümen toplantısında pazarlık usulüyle kiralanacak.

KOCAELİ 20 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:44

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