DEAŞ’ın ‘dış istihbarat sorumlusu’ ve üst düzey yöneticisi olan ve 2017 yılında öldürülen ‘Ebu Hamza’ kod adlı Mustafa Güneş’in eşinin de arasında olduğu 4 kadın Kocaeli’de düzenlenen operasyonla yakalandı.



Edinilen bilgilere göre, Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı tarafından DEAŞ’ın faaliyetlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında DEAŞ için Suriye’de faaliyet gösteren 4 Türk vatandaşı kadının kaçak yollarla Türkiye’ye giriş yaptıkları tespit edildi. Elde edilen istihbarat sonrası harekete geçen ekipler tarafından Hatay’da düzenlenen operasyonda H.G., B.G., H.G., B.G. isimli 4 kadın yakalanarak gözaltına alındı.



DEAŞ yöneticisinin eşi çıktı

Şüpheliler yapılan sağlık kontrollerinin ardından Kocaeli İl Jandarma Komutanlığına getirildi. Burada yapılan işlemlerinde kadınlardan H.G.’nin DEAŞ’ın ‘dış istihbarat sorumlusu’ ve üst düzey yöneticisi olan ve 2017 yılında öldürülen ‘Ebu Hamza’ kod adlı Mustafa Güneş’in eşi olduğu belirlendi. DEAŞ şüphelisi 4 kadının yapılan işlemlerinde 20142020 yılları arasında Suriye’nin Deyrizor bölgesinde DEAŞ için faaliyet yürütüp savaştıkları tespit edildi. Şüpheliler Jandarma Komutanlığında yapılan işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi’ne sevk edildi.

KOCAELİ 21 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:44

GÜNEŞ 08:13

ÖĞLE 13:16

İKİNDİ 15:47

AKŞAM 18:10

YATSI 19:33

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.