KO-MEK personeline e-ticaret eğitimi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları (KEMEK) personeline yönelik eticaret eğitimi düzenlendi.

KOMEK personelinin katıldığı eğitimlerde eticaret tüm yönleriyle masaya yatırılarak, detaylı bilgi aktarımı yapıldı. Eğitim, “Türkiye’de ve dünyada eticaret, İnternet Reklamcılığı” ile “Eticaret fotoğrafçılığı” gibi üç ana başlıkta ele alındı. Leyla Atakan Kültür Merkezi Dr. Şefik Postalcıoğlu Konferans Salonu’nda gerçekleşen eğitimde ilk olarak Türkiye’de ve dünyada eticaret olgusu anlatıldı. Eticaretin mal ve hizmetlerin internet üzerinden alım satımı olarak betimlendiği eğitimde, rakamlarla dünya ve Türkiye’deki eticaret oranları gösterildi. İnternetten yapılan ticaret işlemleri arasında özellikle perakende eticaretin, hem Türkiye’de hem de dünyada sahip olduğu potansiyelde önemli bir büyüme ivmesine çevrildiğine vurgu yapıldı.

İlgiyle izlenen eğitimde ürünlerin hazır olması durumunda eticarete de bir anlamda hazır olunduğu söylendi. Eğitimde ayrıca, eticaret ödeme sistemleri ile kargo ve lojistik konuları ile ilgili detaylı bilgi verildi. Eğitimlerin devamında internetten alışveriş yaparken, tüketicinin kararını etkileyen unsurlar ise bir başka konu başlığında katılımcılara sunuldu.

KOMEK’te verilen eticaret eğitiminin ikinci halkasında İnternet Reklamcılığı yer aldı. Bu eğitimde katılımcılara, kurumsal markaya sahip olan şirketlerin online ortamlarda gerçek ya da potansiyel müşterilerini amaçlayarak gerçekleştirdikleri reklam çalışmalarına internet reklamcılığı dendiği kaydedildi. Daha önceleri yalnızca geleneksel pazarlama yöntemleri kullanılırken artık internet reklamcılığının devreye girdiği belirtildi.

KOCAELİ 21 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:44

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