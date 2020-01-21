İzmitli çiftçiler, buzağı bakımı hakkında bilgilendirildi

İzmit Belediyesi ekipleri tarafından, kırsal mahallelerde yer alan çiftçilere, buzağı bakımı ve beslemesi eğitimleri verildi.

İzmit Belediyesi, çitçiye yönelik desteklerini ziyaretler ve çeşitli eğitimlerle sürdürüyor. Kırsal nüfusun kalkınması adına yeni projeler üzerinde çalışmaya devam eden İzmit Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü eliyle düzenlenen eğitim programlarıyla, çiftçiyi bilgilendiriyor. Çiftçi Eğitimi Programları kapsamında son olarak Ambarcı Mahallesi’nde yaşayan çiftçilere buzağı bakımı ve beslenmesi konusunda eğitimler verildi.

Kırsal Hizmetler Müdürlüğü Veteriner Hekimi Gökhan Kılıç tarafından verilen eğitimlerde, doğumun takibi, güç doğum, yeni doğan bakımı, buzağıların beslenme programı ve ağız sütünün (kolostrum) önemi, sütten kesme zamanı ve yöntemi, geviş getiren hayvanların sindirim sistemi, buzağıların barınma ve bakım şartları, hastalıklardan korunma yolları ve sürü yönetimi konularında bilgiler verildi.

KOCAELİ 21 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:44

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