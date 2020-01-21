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Kardeşinin eşini vurmasına neden olan ağabeyin söyledikleri kan dondurdu: “Gülbeyaz ile duygusal ...

İHA

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde ağabeyi ile kendisini aldattığını iddia ettiği eşini spor salonu önünde pompalı tüfekle yaralayan şahsın yargılanmasına devam edildi. Duruşmada tanık olarak dinlenilen sanığın ağabeyi, "Gülbeyaz ile duygusal birlikteliğim olduğu doğrudur" dedi.

Kardeşinin eşini vurmasına neden olan ağabeyin söyledikleri kan dondurdu: “Gülbeyaz ile duygusal birlikteliğim olduğu doğrudur”

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde ağabeyi ile kendisini aldattığını iddia ettiği eşini spor salonu önünde pompalı tüfekle yaralayan şahsın yargılanmasına devam edildi. Duruşmada tanık olarak dinlenilen sanığın ağabeyi, “Gülbeyaz ile duygusal birlikteliğim olduğu doğrudur” dedi.
İzmit ilçesi Kozluk Mahallesi Sümer Sokak'ta bulunan SEKA Sporcu Eğitim Merkezi’ndeki kafeteryanın bahçesinde 24 Aralık 2018 tarihinde meydana gelen olayda Sami K., kendisini ağabeyi ile aldattığını iddia ettiği eşi Gülbeyaz K.’yi sokak ortasında pompalı tüfekle kovalamaya başladı. Şahıs, öfkeli eşini görünce koşmaya başlayan Gülbeyaz K.’ye 2 el ateş etti. Kadın yol kenarındaki spor salonunun önünde bulunan kafeteryaya sığınmak isterken kurşunlardan biri bacağına isabet etti. Gülbeyaz K. kanlar içinde yere yığılırken, olayı gören kafeterya çalışanlarından birisi Sami K.’nin üzerine atlayarak silahı elinden aldı. Şahsı etkisiz hale getiren çalışanlar, durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından Sami S. gözaltına alındı. İlk müdahalesi olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılan Gülbeyaz K., Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı. Gözaltına alınan Sami K., emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edildi. Polis eşliğinde adliyeye götürülen şahıs, basın mensuplarının 'Neden eşinizi yaraladınız?' sorusuna, 'Bu iş burada bitmez, namus meselesi' diyerek cevap verdi. Adliyedeki ifadesinin ardından şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sanığın ağabeyinin anlattıkları kan dondurdu
Sami K. hakkında Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesinde açılan dava görülmeye devam edildi. Duruşmada sanık Sami K. taraf avukatları hakim karşısında hazır bulundu. Duruşmada Sami K.’nin eşinin kendisini aldattığını iddia ettiği ağabeyi Kemal K., tanık olarak dinlendi. Olayla ilgili konuşan Kemal K., kardeşinin eşi ile birlikte olduğunu itiraf ederek, “Gülbeyaz ile duygusal birlikteliğim olduğu doğrudur. 2018 yılının Mart ayında duygusal yakınlığımız başlamıştır. Sonrasında kardeşim Sami Gülbeyaz’ı vurmuş. Sonrasında kardeşim olan Sami bu birlikteliği öğrenmesi nedeniyle Gülbeyaz’ı yaraladığını biliyorum. Gülbeyaz neden benimle birlikte olduğunu söylememiş bilmiyorum. Kendi bileceği iştir. Bana sorduğunuz ses kayıtlarını eski eşim bana dinletti. Gülbeyaz bu ses kayıtlarına rağmen nasıl inkar etmiş anlamadım” dedi.

“Öldürmek isteseydim rahatlıkla yapardım”
Duruşmada Kemal K.’nin savunması sırasında annesi, “Sana hakkımı helal etmiyorum Kemal” diye bağırdı. Mahkeme heyeti yaşlı kadını dışarı çıkarttı. Daha sonra söz verilen Sanık K. ise pişman olduğunu belirterek, “Olay yaşandığı sırada kendi elimle tüfeği teslim ettim. Aramızdaki mesafe 3 metreydi. Silahta ve cebimde fişekler vardı. Öldürmek isteseydim rahatlıkla yapardım” diye konuştu.

Duruşma ertelendi
Yapılan savunmaların ardından mahkeme heyeti sanığın tutukluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

KOCAELİ

21 Ocak 2020 Salı

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