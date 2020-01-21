Kirazlıyalı sahilinde hummalı çalışma

Körfez Belediyesi, vatandaşların yoğun olarak kullandığı cadde, sokak ve kaldırımların yanı sıra sosyal donatı alanlarının da bakım onarım çalışmalarını sürdürüyor.

Kocaeli Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Körfez halkının yoğun kullandığı kaldırımlarda çalışma gerçekleştirerek, daha güvenli ve kaliteli bir ulaşım alanı oluşturuyor. Vatandaşların talep ve isteklerini yerine getiren ekipler, son olarak Kirazlıyalı sahilinde bozulan yolları bakıma alarak, granit küp taşı tamirini gerçekleştirdi. Ekipler daha sonra Fatih Mahallesi Varan Sokak’ta kaldırım bakım çalışması gerçekleştirerek, kaldırımları kullanıma uygun hale getirdi.

Öte yandan Körfez’de Park ve Bahçeler Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri de çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde ağaç budama çalışmalarına devam ediyor. Yapılan çalışmalar sonucunda Körfez’e görsel bir form ve güzellik kazandırılırken, ağaçların ve bitkilerin ömrü uzatılıp sağlıklı olması sağlanıyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ise her hafta farklı bir mahallede temizlik seferberliğini sürdürüyor. Cadde ve sokakları temizleyen ekipler, bölgedeki boş arazilerin de temiz kalmasını sağlıyor.

KOCAELİ 21 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:44

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