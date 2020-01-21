ÇESK’ten büyük başarı

Çayırova Belediyesi Eğitim Spor Kulübü (ÇESK) karate takımı, Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan adına Sakarya’da düzenlenen turnuvada 13 madalya kazandı.

Sakarya’da düzenlenen ve 15 ilden 57 spor kulübünün bin 150 sporcu ile katıldığı organizasyonda Çayırova’yı temsil eden ÇESK karate takımı sporcuları 7 altın, 1 gümüş ve 5 bronz olmak üzere toplam 13 madalya elde etti. Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan’ın anısına yakışır bir şekilde gerçekleşen iller arası karate şampiyonasında sporcular kıyasıya mücadele ettiler. Katıldığı müsabakalarda başarılı sonuçlar elde eden Çayırova Belediyesi Eğitim Spor Kulübü’nün (ÇESK) Sakarya’dan da madalyalarla dönmesi ilçede sevinçle karşılandı.

KOCAELİ 21 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:44

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