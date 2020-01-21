İzmit Belediyesi’nden ölçü ve tartı aletleri uyarısı

İzmit Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü, ölçü ve tartı aletleri damga ve periyodik muayene süresinin 29 Şubat’ta sona ereceğini duyurdu.

Kocaeli İzmit Belediyesi Grup Merkezi Ölçü ve Ayar Memurluğu tarafından yapılan açıklamada, 3516 sayılı Ölçü ve Ölçü Aletleri Kanununun 9’uncu maddesine göre 2020 yılı içerisinde damga ve muayenesi gerçekleştirilecek olan terazilerin muayene süresinin, önümüzdeki ay sonu dolduğu hatırlatıldı. Esnafların cezalı duruma düşmemeleri için 1 Ocak 29 Şubat tarihleri arasında İzmit Belediyesi Gelir Birimi’ne beyan vermeleri gerekiyor.

KOCAELİ 21 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:44

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