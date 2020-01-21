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Kocaeli'de bulunan cesetle ilgili detaylar ortaya çıktı Ellerini ve ayaklarını bağlayıp feci şekilde ...

İHA

Kocaeli'nin Kartepe ilçesi TEM Otoyolunda temizlik işçileri tarafından bulunan battaniyeye sarılı bir cesedin 3035 yaşlarında bir erkeğe ait olduğu, el ve ayaklarının bağlanarak feci şekilde darp edildiği tespit edildi.

Kocaeli'de bulunan cesetle ilgili detaylar ortaya çıktı Ellerini ve ayaklarını bağlayıp feci şekilde darp edilerek öldürülmüş

Kocaeli'nin Kartepe ilçesi TEM Otoyolunda temizlik işçileri tarafından bulunan battaniyeye sarılı bir cesedin 3035 yaşlarında bir erkeğe ait olduğu, el ve ayaklarının bağlanarak feci şekilde darp edildiği tespit edildi.
Edinilen bilgiye göre, Kocaeli TEM Otoyolu Tepetarla mevki'inde Ankara istikametinde temizlik çalışması yapan kara yolları ekipleri, yol kenarında battaniye olduğunu görünce incelemek için yanına gittiler. Battaniyeyi açan ekipler, içinde ceset olduğunu görünce durumu polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kimliği ve cinsiyeti henüz belirlenemeyen ceset başında inceleme başlattı. Yapılan incelemede 3035 yaşlarında bir erkeğe ait olduğu belirlenen cesedin, el ve ayaklarının bağlı olduğu ve feci şekilde darp edildiğine dair vücudunda izlerinin tespit edildiği öğrenildi.
Olay yerinde Cumhuriyet Savcısı ve polis ekiplerince yapılan incelemenin ardından kimliği belirlenemeyen ceset, Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

KOCAELİ

21 Ocak 2020 Salı

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