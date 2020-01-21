Otoyol kenarında ceset bulundu; elleri ve ayakları bağlanıp, dövülerek öldürülmüş (2) - Yeniden

KOCAELİ´nin Kartepe ilçesinde, elleri ve ayakları iple bağlanıp, dövülen kişinin cesedi battaniyeye sarılarak TEM Otoyolu kenarına atıldı. 30-35 yaşlarındaki kişinin kimliği belirlenemezken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Öğle saatlerinde, Karayolları ekipleri TEM Otoyolu Kartepe Tepetarla mevkiinde temizlik yaptığı sırada yol kenarında içerisinde bir şey bulunan battaniyeyi gördü. Karayolları görevlileri, battaniyeyi açtıklarında cesedi görünce polise haber verdi. Olay yerine gelen polis, Ankara istikametinin bir şeridini kapatarak, cesedin bulunduğu bölgeye paravanla kapattı. Polis, olay yerinde incelemede bulundu. Olay yerinde incelemelerin tamamlanmasının ardından ceset otopsi için morga kaldırıldı.

Dövülerek öldürülen kişiye ait cesedin, başka bir yerden getirilerek yol kenarına atıldığı, elleri ve ayaklarının iple bağlı olduğu öğrenildi. Ölen kişinin 30-35 yaşlarında olduğu belirtilirken, kimliği belirlenemedi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

KOCAELİ 21 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:44

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