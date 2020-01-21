Afganların çocuğa cinsel istismar kavgası: 1 ölü, 3 tutuklama

KOCAELİ´nin Kartepe ilçesinde, 2 ayrı çiftlikte kaçak olarak çalışan Afganlar arasında, kendi vatandaşları 14 yaşındaki erkek çocuğuna cinsel istismar nedeniyle kavga çıktı. Kavgada, çocuğu cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen Murat D.(21) bıçaklanarak öldürüldü. Gözaltına alınan 3 Afgan ise tutuklandı.

Olay, geçen hafta Kartepe Akmeşe Mahallesi´nde meydana geldi. İddiaya göre, bir çiftlikte kaçak olarak çalışan Afganistan uyruklu K.E. ve Murat D., yine Afganistan uyruklu 14 yaşındaki bir erkek çocuğa cinsel istismarda bulundu. Çocuk durumu Afganistan'dan birlikte geldiği E.A. ve H.N.´ye anlattı. Başka bir çiftlikte yine kaçak olarak çalışan E.A. ve H.N. de K.E. ve Murat D.´nin yanına geldi. İkili çocuğa cinsel istismarda bulunduklarını kabul etti.

İddiaya göre bu sırada Murat D. üzerindeki bıçağı çıkarıp, E.A. ve H.N.´yi kendilerine de cinsel istismarda bulunacaklarını söyleyerek, tehdit etti. Çıkan arbedede Murat D., E.A. ve H.N.´yi bıçakla yaraladı. E.A. ve H.N. de Murat D.´yi bıçakladı. Murat D. olay yerinde hayatını kaybetti.

Jandarma olayla ilgili olarak E.A., H.N. ve K.E.´yi gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerin ardından Afganistan uyruklu 3 kişi adliyeye sevk edildi. K.E., `Çocuğa nitelikli cinsel istismar´, E.A. ve H.N. ise `Kasten adam öldürme´ suçundan tutuklanarak, cezaevine gönderildi.



KOCAELİ 21 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:44

GÜNEŞ 08:13

ÖĞLE 13:16

İKİNDİ 15:47

AKŞAM 18:10

YATSI 19:33

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.