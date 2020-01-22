Bilgievleri robotik kodlama ile öğrencilere ışık tutuyor

Türkiye'ye örnek olan Bilgievleri, robotik kodlama atölyeleri ile öğrencilerin gelişimine katkı sağlıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin eğitime yönelik hizmetleri arasında yer alan Bilgievleri, robotik kodlama atölyeleri ile öğrencilere yönelik eğitime devam ediyor. 20192020 eğitim öğretim yılında Bilgievleri’nde öğrencilerinin yoğun ilgi gösterdiği atölyelerde robotik kodlamanın yanı sıra basit elektrik devrelerini içerisinde barındıran robotların çalışma mantığı, çalışma yöntemleri ve algoritma mantığı da öğretiliyor. Öğrenciler düzeylerine göre algoritma ve programlamaya giriş eğitimi aldıktan sonra birden çok blok kod programı aracılığıyla programlama eğitimine başlayıp kendisini geliştirme imkanı sunuluyor.

Bilgievlerinde gerçekleşen robotik kodlama atölyeleri konularında uzman eğitmenler tarafından gerçekleştiriliyor. Müfredata bağlı olarak algoritma mantığı uygulamalı şekilde gözlemleniyor. Gerçek hayat problemleri üzerine çözüm önerileri de sunulan atölyeler sayesinde ilk ve ortaokul yaş grubu öğrenciler için önemli bir fırsat oluyor. Robotik kodlama dünyada kabul görmüş STEM formülü ile başlanıyor. Science, technology, engineering ve mathematics kelimelerinin baş harflerinden oluşan bir kısaltma olan STEM bu alandaki akademik disiplinleri tanımlıyor. 12 kişilik sınıflarda haftada 2 saat üzerinden 8 hafta süren robotik atölyeler sonunda öğrencilerin teknolojiye olan ilgisi doğru şekilde yönlendiriliyor. Bu amaçla geleceğin teknoloji mühendislerinin ve bilim adamlarının yetişmesi için robotik kodlama eğitimi verilen sınıflarda, çocuklara robotlar üzerinde çalışmalar yaptırılıp, eğitimler veriliyor.

KOCAELİ 22 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:43

GÜNEŞ 08:12

ÖĞLE 13:17

İKİNDİ 15:48

AKŞAM 18:11

YATSI 19:34

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.