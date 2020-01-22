Kocaeli'de DEAŞ şüphelisi 4 kadın serbest

KOCAELİ´den Suriye´ye giderek terör örgütü DEAŞ´a katıldıkları iddia edilen, yurda kaçak yollardan girdiklerinde yakalanarak adliyeye sevk edilen 4 kadın, adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı, Kocaeli´den Suriye´ye giden, terör örgütü DEAŞ´a katılan kadınları takibe aldı. Aralarında, 2017 yılında Suriye'de öldürülen DEAŞ'ın sözde dış istihbarat sorumlusu Mustafa Güneş'in eşi olduğu öğrenilen H.G.´nin de bulunduğu 4 kadının kaçak yollarla Hatay´a geldikleri belirlendi. Jandarmanın operasyonu ile H.G., H.G., B.G. ve B.G. isimli kadınlar yakalandı. Hatay'dan Kocaeli'ye getirilen DEAŞ şüphelisi kadınlar, jandarmadaki işlemlerin ardından dün adliyeye sevk edildi. 4 kadın çıkarıldıkları mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
KOCAELİ
22 Ocak 2020 Çarşamba
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