Kocaeli'de DEAŞ şüphelisi 4 kadın serbest

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KOCAELİ´den Suriye´ye giderek terör örgütü DEAŞ´a katıldıkları iddia edilen, yurda kaçak yollardan girdiklerinde yakalanarak adliyeye sevk edilen 4 kadın, adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı, Kocaeli´den Suriye´ye giden, terör örgütü DEAŞ´a katılan kadınları takibe aldı. Aralarında, 2017 yılında Suriye'de öldürülen DEAŞ'ın sözde dış istihbarat sorumlusu Mustafa Güneş'in eşi olduğu öğrenilen H.G.´nin de bulunduğu 4 kadının kaçak yollarla Hatay´a geldikleri belirlendi. Jandarmanın operasyonu ile H.G., H.G., B.G. ve B.G. isimli kadınlar yakalandı. Hatay'dan Kocaeli'ye getirilen DEAŞ şüphelisi kadınlar, jandarmadaki işlemlerin ardından dün adliyeye sevk edildi. 4 kadın çıkarıldıkları mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

KOCAELİ 22 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:43

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