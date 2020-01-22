İskelen düşen işçi yaralandı

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KOCAELİ´nin Gölcük ilçesinde, inşaatta çalışan Çetin Çelik iskeleden düşerek yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde, Gölcük Piyalepaşa Mahallesi´nde meydana geldi. Çetin Çelik binanın dışında kurulan iskelede çalıştığı sırada yaklaşık 3 metre yükseklikten düştü. Çetin Çelik´in yaralandığını gören arkadaşları 112 Acil'e haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekibi, Çetin Çelik´e ilk müdahalede bulundu. Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi´ne kaldırılarak tedavi altına alınan Çetin Çelik´in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KOCAELİ 22 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:43

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ÖĞLE 13:17

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