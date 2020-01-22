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‘Rafet Efendi’ ve çetesi 7 yıla kadar hapisle yargılanacak “Nuh’un Gemisi” adıyla sohbet programında ...

İHA

Kocaeli'de vatandaşların dini duygularını kullanarak ev ve arsa paralarını aldığı iddiası ile gözaltına alınan 'Rafet Efendi' kod adlı Şaban Ö. ve çete üyeleri hakkında hazırlanan iddianamelerinde 2 ila 7 yıla kadar hapis cezaları istenildi.

‘Rafet Efendi’ ve çetesi 7 yıla kadar hapisle yargılanacak “Nuh’un Gemisi” adıyla sohbet programında grup kurdular

Kocaeli’de vatandaşların dini duygularını kullanarak ev ve arsa paralarını aldığı iddiası ile gözaltına alınan ‘Rafet Efendi’ kod adlı Şaban Ö. ve çete üyeleri hakkında hazırlanan iddianamelerinde 2 ila 7 yıla kadar hapis cezaları istenildi.
Kocaeli’de kendisini 'Hızır Aleyhisselam', ‘evliya’, ‘mümin’ olarak tanıtıp vatandaşlardan sadaka adı altında para, arsa, araba, ziynet eşyası alan ve ‘Rafet Efendi’ kod adı ile tanınan Şaban Ö. ve 8 çete üyesi Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada gözaltına alınarak tutuklandı. Kendisini 'Hızır Aleyhisselam', 'evliya' gibi sıfatlarla tanıtan, Allah'la doğrudan görüştüğünü iddia ederek 'yüz görümlüğü' adı altında para aldığı iddiasıyla 11 Ekim 2019 tarihinde tutuklanan Şaban Ö. ve çete üyeleri hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede 'Rafet Efendi' lakaplı Şaban Ö. ve çete üyeleri hakkında 'dini inanç ve duyguların istismar edilmesi suretiyle dolandırıcılık' suçundan 2 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası istendi.

Tarikatın elçileri cennet vaadiyle para topladılar
İddianamede yer alan ifadelere göre mağdur İ.K.’ya kendini tarikatın üyesi olarak tanıtan örgüt üyesi Y. D. ''Ben buraya elçi olarak geldim'' diyerek İ.K.’nın oğlu Ş.T.K.’nın kendi isteği tarikata verdiği 48 bin TL’nin “Malları ve canları karşılığı cenneti satın alırlar” şeklindeki ayet kapsamında sadaka olarak alındığını söylediği belirlendi. Tarikat üyelerinin düzenli ve düzensiz bir şekilde tarikata üye olan ya da olmayan herkesten benzer şekilde sadaka topladıkları ifade edildi.

Tarikat üyeleri liderlerini mübarek olarak tanımlamış
Tutuklu bulunan şüphelilerden Yaşar D. ve Enes Ş. arasında geçen telefon görüşmelerinde tarikat liderleri olan Şaban Ö.’yü veli ve mübarek sıfatında gördükleri ortaya çıktı. Şüphelilerin konuşmalarında Müslümanların mutlaka bir velisinin olması gerektiğini, veliyi bulduktan sonra da insanların mallarını sadaka olarak bu veli ve tarikatına vermeleri gerektiğinden yola çıkarak şeriat kurallarına bağlı bir tarikat olduklarını söyledikleri öğrenildi. Yaşar D.’nin mağdurları inandırmak için ise evliya olarak gördükleri tarikat liderlerine Allah tarafından ilham geldiğini söylediği ortaya çıktı.
Sözde tarikat lideri Şaban Ö.’nün camide namaz çıkışı tanıştığı tarikat üyeleri ile cami bahçesinde sohbet ettiği, sohbetleri sürdürmek ve yeni üye toplanması amacıyla da cep telefonu sohbet uygulaması Whatsapp üzerinden “Nuh'un Gemisi” adlı sohbet gurubu kurduğu da iddianamede yer aldı.

“Hac diye bir şey yok, Kabe Taştan ibarettir”
İddianamede yer alan şüphelilerin ifadelerinde, sahte evliya Şaban Ö.’nün sohbetlere katılan üyelerine Hızır Aleyhisselam aracılığı ile Allah’tan direk ilham aldığını söyleyerek hac ibadetinin yanlış bilindiğini söylediği de belirtildi. Sohbetler sırasında Şaban Ö.’nün üyelerine Hac diye bir şeyin olmadığını, Kabe’nin taştan ibaret olduğunu, Hz.Muhammed (S.A.V.)’nin hac yapmadığını söylediği de ifadelere yansıdı. Yine şüphelilerin, para toplamak için irtibata geçtikleri mağdurlara, Müslümanların peygamberi öldüğünü ancak müminlerin peygamberi ölmediğini, peygamber nurunun Rafet efendide yaşadığını söyledikleri ortaya çıktı.

Tarikat lideri dini eğitimini cami hocalarından almış
Tarikat lideri Şaban Ö.’nün ifadelerinde ise Sohbet toplantısına katılanların Allah rızası için ihtiyacı olan kişilere vermek üzere yardım amaçlı kendisine para verdiklerini iddia etti. Hac ve peygamberler hakkında söylediği iddia edilen ifadelerinin kendisine ait olmadığını savunan Saban Ö., normal bir insan olduğunu, Hızır Aleyhisselam’ın öğrencisi olmadığını ve dini eğitimini de cami hocalarını dinleyerek aldığını dile getirdi.

Kredi çekerek aldığı daireyi günah diyerek dergaha bağışlattılar
İddianamenin devamında bir diğer mağdur olan tarikat müritlerinden İ.P.’nin ise kredi çekerek aldığı evle günaha girdi yönünde korkutularak Kandıra’daki evinin dergaha bağışlanması gerektiği yönünde örgüt lideri ve üyelerince uyarıldığını ifade edildi. Mağdur ve şüpheliler arasında geçen görüşmelere de yansıyan olayda örgüt lideri Şaban Ö.’nün İ.P.’ye, “Cennete girmek istiyorsan Allah'ın seni affetmesini istiyorsan ilerde o daireyi satarsın o evi getirirsin parayı Allah rızası için bu dergaha verirsin" dedi. İ.P.’nin iddianamedeki ifadesinde günaha girme korkusu ile Şaban Ö.’nün de aralarında olduğu 3 şüpheli ile Kandıra Tapu Kadastro Müdürlüğüne giderek iki katlı evini örgüt üyesi A.Y.’ye devrettiğini söyledi.

Dolandırıcılık suçlarını zincirleme şekilde gerçekleştirdiği belirtildi
İddianamede, ‘Allah, Peygamber, Evliya, Alim’ kavramlarını kullanarak kurduğu suç örgütünün liderliği yaparak, dosya kapsamındaki diğer şüpheli şahısları kendisine bağlamış ve bu şahıslar ile birlikte, oluşturduğu örgüte yine dini inançları istismar etmek suretiyle yeni üyeler çekmek ve sadaka, yardım, bağış adı altında şahıslardan para toplayarak onlara sözde cenneti vaad ettiği ve topladıkları paraları şahsi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kullandığı belirtilen Şaban Ö.’nün ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurmak’ ve ‘dini duyguları istismar etmek suretiyle dolandırıcılık’ suçunun kanuni tanımında yer alan unsurları zincirleme şekilde gerçekleştirdiği ifade edilerek, 2 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası istendi.

KOCAELİ

22 Ocak 2020 Çarşamba

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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