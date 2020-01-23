Kendini doğal gaz borusuna asarak intihar etti

Ücretli poşetten sonra artık onlar da var

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- KOCAELİ´nin Gebze ilçesinde Serdar E. (30) kendisini atkı ile doğal gaz borusuna asarak yaşamına son verdi.

Olay, dün gece saatlerinde, Gebze ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'nde meydana geldi. Bir fabrikada işçi olarak çalışan bekar Serdar E. evde yalnız başınayken kendini atkı ile doğal gaz borusuna astı. Eve gelen yakınları Serdar E.´yi asılı halde görünce sağlık ekiplerine haber verdi. Adrese sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Serdar E.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Yapılan incelemenin ardından Serdar E.'nin cenazesi morga kaldırıldı.



KOCAELİ 23 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:43

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