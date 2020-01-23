Körfez hatlarına İzmit için güzergah düzenlemesi yapıldı

Ücretli poşetten sonra artık onlar da var

Büyükşehir Belediyesi vatandaşlardan gelen talep doğrultusunda Körfez toplu taşıma araçları için güzergah düzenlemesi yaptı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım ve Trafik Yönetimi Dairesi Başkanlığı vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda düzenleme çalışmaları yapıyor. Bu kapsamda Körfez ilçesi sınırlarındaki farklı bölgelere hizmet veren toplu taşıma araçlarının İzmit Otogar kalkışından sonraki Adliye Köprülü Kavşağı D100 olan mevcut güzergahı vatandaşların talebi doğrultusunda yeniden düzenlendi. Değişiklik İzmit Otogar kalkışından sonra Adliye Köprülü Kavşağı D100 bağlantı güzergahını kullanan araçları kapsıyor.

Düzenleme sonrasında Körfez ilçesine gidecek yolcu otobüsleri otogardan kalkıştan sonra İzmit merkezine geldiklerinde Adliye Köprülü Kavşağı’ndan dönerek D100 karayoluna çıkmayıp, Kuzey yan yolunu kullanacak. Otobüsler Kuzey yan yol üzerinde bulunan Turgut Özal, Mimar Sinan Köprüsü ve Halkevi duraklarından yolcu alacak. Yeni güzergah uygulaması ile vatandaşların kullanımında olan iki adet durak sayısı üçe çıkarılmış oldu. Güzergah uygulaması 27 Ocak Pazartesi tarihi itibariyle uygulanacak.

Yenilenen güzergah uygulamasından 151 95 Evlerİzmit, 152 Yarımca (Alt Yol)İzmit, 153 Bölge TrafikSanayi, 154 Çamlıtepeİzmit, 155 ÇamlıtepeSanayi, 159 İlimtepeİzmit, 163 İlimtepeTütünçiftlikİzmitOtogar, 170 KirazlıyalıUmuttepe, 175 KirazlıyalıÇamlıtepeİzmitUmuttepe, 183 Y.Herekeİzmit, 190 Yukarı HerekeİzmitUmuttepe ve 191 Herekeİzmit araçları yararlanacak.

KOCAELİ 23 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:43

GÜNEŞ 08:12

ÖĞLE 13:17

İKİNDİ 15:49

AKŞAM 18:12

YATSI 19:35

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.