Kadınları evde iş vaadiyle dolandırıcılığa 5 gözaltı

Ücretli poşetten sonra artık onlar da var

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- KOCAELİ´de, sosyal medyada kadınları iş vaadiyle kandırarak kapora isteyen dolandırıcılar, polisin operasyonu ile yakalandı. Gözaltına alınan 5 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü, sosyal medyadan 'evde iş' vaadinde bulunarak, çalışmak isteyen kadınlardan kapora isteyen kişileri takibe aldı. Polisin operasyonu ile D.K., S.Ş, C.Ş., F.U. ve K.H. yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından `Bilişim Sistemlerinin, Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Nitelikli Dolandırıcılık´ suçlamasıyla Gebze Adliyesi´ne sevk edildi.



KOCAELİ 23 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:43

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