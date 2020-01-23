Büyükşehir Belediyesi Körfez’i yeşillendiriyor

Körfez ilçesinde çevre düzenlenmesi amacıyla, 2 bin 765 adet çalı ve fidan dikimi gerçekleştirildi.

Şehre yeni yeşil alanlar oluşturan ve bu alanları koruyan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kavşak, yol kenarları gibi birçok alana çevre düzenlemesi yapıyor. Körfez ilçesi Esentepe Mahallesi, Abdülhamit Han Caddesi üzerinde bulunan Körfez Emlak Konut üçüncü etap önündeki kavşakta çevre düzenlemesi yapıldı. Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı tarafından yapılan çevre düzenlemesinde 2 bin 765 adet çalı grubunun dikimi gerçekleştirildi. Çalışmalar Körfez Kent Emlak üçüncü etap önünde bulunan 2 bin metrekarelik kavşakta gerçekleştirildi. 2 bin metrekarelik alana 13 kamyon toprak serildi. 2 bin 765 adet farklı türlerde çalı grubu dikimi yapıldı. Yapılan çevre düzenlemesi bölge sakinlerinin memnuniyetini kazandı.

Ulaşımda birçok yol ve kavşak projesini hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, inşa edilen projelerin uygun alanlarını çevre düzenlemesi ile modern bir görünüme kavuşturuyor. Çalışmalar kapsamında çim serimi, fidan ve çalı gruplarının dikimleri yapılıyor.

KOCAELİ 23 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:43

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