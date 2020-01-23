KO-MEK’ten çocuklara karne hediyesi

KOMEK kursiyerleri, Kandıra bulunan bir ilkokulun sırlarına örtü diktiler.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kurslarının Vefa Hareketi, bu defa çocukların karne sevinci oldu. KOMEK Kandıra Kurs Merkezi kursiyerleri, ilçelerinde bulunan Çerçilli Sefa Sirmen İlkokulu 3A sınıfı öğrencilerinin sıralarına örtü dikti. Sınıfındaki öğrenci sıralarının örtülerinin olmadığını öğrenen kursiyerler, harekete geçti. İlk olarak okula giden kursiyerler, örtülerini dikecekleri sıraların ölçülerini aldı. Bu sırada öğretmen ve bilgisayar masasının da örtülerinin olmadığını gören kursiyerler, bu eşya grubuna örtü dikmeye karar verdi. Ölçülerin alınması ile çalışmalara başlayan kursiyerler, k bir süre içinde dikim işini tamamlayarak okulun yolunu tuttu. Kursiyerlerin çalışması ile sıraları yenilenen öğrenciler karne günü gelen bu güzel hediye için KOMEK ailesine teşekkür etti.

Kursiyerlerin sınıfa ellerinde örtülerle girmesi ise çocukları çok sevindirdi. Çalışmadan duydukları memnuniyeti dile getiren okul müdürü Bedri Özyalçın, “Öğrencilerimiz bu örtüler sayesinde daha temiz bir ortamda öğretim görecekler. Bu davranış aynı zamanda öğrencilerim için karne hediyesi oldu. Emeği geçen kursiyerlerimize ve KOMEK’e bir kez daha çocuklarımız adına teşekkür ediyorum” dedi.

KOMEK Vefa Projesi, ihtiyaç sahibi kişi ya da kurumlara, KOMEK’in gönüllü kursiyerleri tarafından imkanlar dahilinde hazırlanan ürünlerin gönderilmesi ve bunun yanı sıra yine ihtiyaç sahibi ailelerin evlerindeki küçük onarımların yapılmasını içeriyor. KOMEK kursiyerleri tarafından dikilen, gömlek, pantolon, elbise, perde, örtü ve nevresimler ihtiyaç sahibi kişi ve kurumlara gönderiliyor. Proje ile kursiyerler, yaşadıkları mahallelerine karşı vefasını göstererek, sosyal farkındalık projelerinin içinde yer alıyor.

KOCAELİ 23 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:43

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