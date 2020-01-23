Uğur Mumcu ve Gaffar Okkan İzmit'te anılacak

İzmit Belediyesi, gazeteci Uğur Mumcu ve Diyarbakır Emniyet Müdürü Gaffar Okkan için bir anma etkinliği düzenlenecek.

Kocaeli İzmit Belediyesi, Türkiye’nin kanayan yarası haline gelen faili meçhul cinayetler sonucu katledilen gazeteci Uğur Mumcu ve Diyarbakır Emniyet Müdürü Gaffar Okkan için bir anma etkinliği düzenlenecek. İzmitliler, 4 Ocak 1993 tarihinde arabasına yerleştirilen bombanın infilak etmesi sonucu hayatını kaybeden Uğur Mumcu ve 24 Ocak 2001 tarihinde görev başında uğradığı hain silahlı saldırıda hayatını kaybeden Gaffar Okkan için İzmit Sanat Galerisi’nde bir araya gelecek.

24 Ocak Cuma günü saat 19.00’da düzenlenecek olan anma etkinliğinde Uğur Mumcu ve Gaffar Okkan’a ait fotoğrafların yer aldığı serginin açılışı gerçekleştirilecek. Bu anlamlı etkinliğe ünlü virtüöz Biyan Hayri Sağnıç ise gerçekleştireceği keman dinletisi ile eşlik edecek. Uğur Mumcu ile Gaffar Okkan için düzenlenecek olan anma etkinliğine tüm İzmit halkı davet edildi.

KOCAELİ 23 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:43

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