Kartepeliler’den Başkan Büyükakın’a pakartlı teşekkür

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Kartepeli vatandaşlar, Salim Dervişoğlu Caddesi’ni çift şeritli modern bir görünüme kavuşturan Başkan Büyükakın’a teşekkürlerini pankart ile gösterdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kartepe yoluna alternatif güzergah olan Salim Dervişoğlu Caddesi’ni çift şeritli modern bir görünüme kavuşturdu. Bölgenin ulaşımına nefes aldıran projeden duydukları memnuniyeti Kartepe ilçesi sakinleri Başkan Büyükakın’a hazırladıkları pankart ile gösterdi. Salim Dervişoğlu Caddesi duble yolu 2 çarpı 2 şeritli hale getirildi. Sekapark girişi ile 42 Evler arasında kalan kısımda yolun genişliği 17 metre’ye, 42 Evler mevki ile Köseköy Çuhane Caddesi’ne kadar olan kısımdaki yolun genişliği ise 20 metreye çıkarıldı. İzmit şehir merkezinden geçen D100 Karayolu’ndaki yükü hafifleten, İzmit’teki ulaşım ağını rahatlatan Salim Dervişoğlu Caddesi, vatandaşların büyük beğenisini topladı.

Salim Dervişoğlu Caddesini çift şeritli modern bir görünüme kavuşturan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’a vatandaşlardan teşekkür geldi. Kartepeliler Başkan Büyükakın’a teşekkürlerini yola astıkları pankart ile gösterdi.

KOCAELİ 23 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:43

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