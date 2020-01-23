Gürbüz Doğan Ekşioğlu’nun Sanat’ı İzmit’te

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Türk karikatür ve grafik sanatçısı Gürbüz Doğan Ekşioğlu’nun yaşamı ve sanat felsefesinin paylaşıldığı söyleşi, İzmit Belediyesi’nin de katkılarıyla düzenlendi.

Türk karikatür ve grafik sanatçısı Gürbüz Doğan Ekşioğlu’nun yaşamı ve sanat felsefesi söyleşisi, İzmit Belediyesi ve Nota Sanat Merkezi’nin katkılarıyla düzenlendi. İzmit Belediye Başkan Vekili Hakan Tanta’nın da katıldığı söyleşi Kocaeli Mimarlar Odası Taş Bina’da gerçekleştirildi. Söyleşinin ardından sanatçı Gürbüz Doğan Ekşioğlu’na 20192020 Dönemi Meslekte Hizmet Ödülü takdim edildi. Çalışmaları 23 farklı ülkede yayınlanmış olan Ekşioğlu ödül konuşmasında etkinliği düzenlenmesinde katkı sağlayan STK’lara ve İzmit Belediyesine teşekkür etti.

KOCAELİ 23 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:43

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