Çocuklar istedi Başkan Hürriyet yeniledi

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İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in Yeşilova ziyaretinde, kendisinden basket sahasının düzenlenmesini isteyen çocukların isteklerini kırmadı. Basket sahasını yeniledi.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in Yeşilova ziyareti sırasında Şehit Taner Durmuş Parkı’nda oynayan çocuklar, basketbol sahasının yetersiz olduğunu, top oynarken tehlike yaşadıklarını ifade ettiler. Çocukların isteklerini kırmayan Başkan Hürriyet'in talimatı sonrasında basketbol sahasının yenilenmesi için çalışma başlatıldı. Çalışma sonrasında Şehit Taner Durmuş Parkı’nda bulunan basket sahası, çocukların talep ettiği şekilde yenilendi.

Basketbol sahasının yenilenmesinin duyduğu memnuniyeti dile getiren Yiğit Eren Özoğlu, “Önceden topumuz sürekli dışarı kaçıyordu. Artık daha çok daha rahat oyun oynayabiliyoruz” diyerek Başkan Hürriyet’e teşekkür etti.

KOCAELİ 23 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:43

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