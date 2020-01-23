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Hattat Mahmut Şahin Kocaeli’de hat sanatını anlattı Hattat Mahmut Şahin: “1481’den sonra İslami ...

İHA

Kocaeli'de düzenlenen "Yazı, Aşk, Sanat, Hüsni Hat" konulu konferansta vatandaşlarla bir araya gelen Hattat Mahmut Şahin, hat sanatı ve tarihine ilişkin önemli bilgiler vererek, "Şeyh Hamdullah'ın yaptığı çalışmalarla 1481'den sonra İslami dünyanın yazı başkenti İstanbul olmuştur" dedi.

Hattat Mahmut Şahin Kocaeli’de hat sanatını anlattı Hattat Mahmut Şahin: “1481’den sonra İslami dünyanın yazı başkenti İstanbul olmuştur”

Kocaeli’de düzenlenen “Yazı, Aşk, Sanat, Hüsni Hat” konulu konferansta vatandaşlarla bir araya gelen Hattat Mahmut Şahin, hat sanatı ve tarihine ilişkin önemli bilgiler vererek, “Şeyh Hamdullah’ın yaptığı çalışmalarla 1481’den sonra İslami dünyanın yazı başkenti İstanbul olmuştur” dedi.
Kocaeli Müze Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Kocaeli Müzesi Konferansları”nın konuğu Türkiye’nin önemli hattatlarından olan ve bu alanda yüzlerce öğrenciye eğitim veren Hattat Mahmut Şahin oldu. Hattat MahmutŞahin, “Yazı, Aşk, Sanat, Hüsni Hat” başlıklı konferansta katılımcılara hat sanatı ve Hat sanatının tarihi hakkında önemli bilgiler verdi. Konferansa AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, Kocaeli İl Kültür ve Turizm Müdürü Ercan Yamen, Kocaeli Müze Müdür Vekili Zuhal Uykal ve vatandaşlar katıldı.

Hat sanatına dair önemli bilgiler verdi
Konferansın açılış konuşmasını yapan Kocaeli İl Kültür ve Turizm Müdürü Ercan Yamen, Kocaeli’nin tarihinin yaşatıldığı Kocaeli Müzesi’nde düzenlenen konferanslarla farklı kültür ve sanatların tanıtılmasını hedeflediklerini söyledi. Yapılan açılış konuşmalarının ardından sözü devralan Hattat Mahmut Şahin, İslam ve Osmanlı tarihinde hat sanatının gelişimi, kullanılan teknikler ve hat örnekleri başta olmak üzere birçok konuda katılımcılara bilgiler aktardı.

“İslami dünyanın yazı başkenti İstanbul olmuştur”
Konferansta yaptığı sunumunda Şeyh Hamdullah’ın yaptığı çalışmalarla İstanbul’un İslam dünyasının yazı başkenti haline geldiğini ifade eden Şahin, “Şeyh Hamdullah İstanbul’a geldiği zaman padişah hem öğrencisi hem arkadaşı. 2. Bayezid ondan yazıyı daha da geliştirmesini istiyor. Bizim Anadolu’da sıçrama tahtamız Şeyh Hamdullah oluyor. İstanbul’daki bu gelişmeden sonra bir tabir kullanılıyor. ‘Kur’anı Kerim Hicaz’da nazir oldu, Mısır’da okundu İstanbul’da yazıldı’ cümlesi Şeyh Hamdullah ile başlar. 1453 yılında İstanbul’un fethi yapılmış, Fatih Sultan Mehmet 1481 yılında vefat ediyor. Ondan sonra İslami dünyanın yazı başkenti İstanbul olmuştur” dedi.
Hattat Mahmut Şahin'in konuşmasının ardından konferans, protokol üyelerinin Şahin'e çiçek ve plaket takdim etmesi ile sona erdi.

KOCAELİ

23 Ocak 2020 Perşembe

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