21 ilde 'sahte yakıt faturası' operasyonu: 47 gözaltı

Ücretli poşetten sonra artık onlar da var

- KOCAELİ merkezli 21 ilde, 1 milyon 755 bin liralık sahte yakıt faturası ve fişi kesenlere yönelik operasyonda, 47 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Gebze Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, sahte yakıt fişi üretenlere yönelik operasyon düzenledi. Kocaeli merkezli 21 ilde, 57 kişiye yönelik operasyonda, 47 kişi gözaltına alındı. 'Nitelikli dolandırıcılık' ve 'özel evrakta sahtecilik' suçlamasıyla yürütülen soruşturma kapsamında, 1 milyon 755 bin liralık sahte fatura ve fiş ele geçirildi. Emniyette işlemleri tamamlanan 15 kişi, bu sabah Gebze Adliyesi´ne sevk edildi.



KOCAELİ 24 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:42

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