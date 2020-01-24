Halk otobüsü sürücüleri sokak hayvanlarını elleriyle besliyor

Ücretli poşetten sonra artık onlar da var

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi otobüsü sürücüleri, araçlarında taşıdıkları mamalarla güzergahlarında gördükleri sokak hayvanlarını besliyorlar.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden UlaşımPark, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı Veteriner Şube Müdürlüğü ile ortaklaşa yürüttüğü ‘Hayvan Dostu Ulaşım Projesi’ni başlattı. Proje kapsamında UlaşımPark’a ait tüm şoförlere özel paketlerde kedi ve köpek maması verildi. Sürücüler, güzergah üzerinde gördüğü sokak hayvanlarına araçlarına bırakılan mamalardan vererek karınlarını doyuracak. Proje kapsamında otobüslere ‘hayvan dostu ulaşım’ etiketler yapıştırıldı.

Gerçekleştirilen proje kapsamında sürücülere, bilgilendirme metni de yayımlandı. Yol üzerinde kedi veya köpek gördüğünde aracını güvenli bir yere çekerek araca koyulmuş mamaları hayvanlara vermeleri sürücülerden talep edildi. UlaşımPark yetkilileri, bakıma muhtaç olan kedi veya köpekler ise sürücüler aracılığıyla ise Büyükşehir Belediyesi Veteriner Şube Müdürlüğü’ne bildirileceğini belirtti.

KOCAELİ 24 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:42

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