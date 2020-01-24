İzmit Belediyesporlu karateciler Sakarya’dan 12 madalyayla döndü

İzmit Belediyespor karate takımı, Sakarya’da düzenlenen Şehit Gaffar Okan Karate Ligi’nde 12 madalya ile döndü.

İzmit Belediyespor karate takımı kenti hem yerel hem de ulusal müsabakalarda başarılı bir şekilde temsil etmeye devam ediyor. Sakarya’da düzenlenen Şehit Gaffar Okkan Karate Ligi’ne katılan İzmit Belediyespor Karate Takımı aldığı başarılı sonuçlarla 12 madalya birden kazandı. 15 ilden 57 kulübün yer aldığı ve bin 150 sporcunun katıldığı turnuvada İzmitli karatecilerden İpek Serhatlı ve Beytullah Çelik şampiyonada birinci olurken, Muhammet Eryiğit, Batuhan Efe Beyazıt, Zeynep Ünal, Samet Ergün ve Arda Baler ikinci oldu. Efe Yaman Doğmuş, Süleyman Rüzgar Gün, İpek Alayoğlu, Ayfer Zerra Kavak ve Abdullah Hamza Çamlı üçüncülük derecesine sahip olup kürsüye çıkmayı başardı.

Turnuvanın ardından konuşan ve 2020 yılının kendileri adına başarılı bir yol olacağına inandıklarını ifade eden antrenör Timur Doğan, “Bize güvenerek her türlü desteği sağlayan İzmit Belediye Başkanımız Fatma Kaplan Hürriyet’e kulüp başkanımız Yusuf Erenkaya’ya ve spor müdürümüz Mithat Ağa’ya teşekkür ediyoruz. Bu desteğin karşlığını vermek için elimizden geleni yapacağız” dedi.

KOCAELİ 24 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:42

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